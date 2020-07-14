據國際市場研究機構國際數據公司（IDC）最新發佈的《中國人工智慧雲服務市場研究報告（2019）》，指出阿里雲的語音人工智慧（AI）表現突出，去年以44％市佔率，位居大陸語音AI行業之首。報告更指出2019年大陸AI雲端服務市場規模達到1.66億美元，預期2018至2024年的複合年增長率達93.6％，AI能力更將成為用戶選用雲端服務的重要因素。

IDC指出，阿里雲在智慧語音、對話式AI領域的優勢比較明顯。回顧阿里雲自2017年開放智慧語音技術，推出語音自學習平台後，至今在雲端累積3萬多個語音領域的算法模型。

事實上，阿里雲的語音AI由阿里巴巴達摩院語音實驗室加持。達摩院語音實驗室負責人鄢志傑說，雲端的出現讓語音技術從少數人掌握的高端工具變成了人人可用的平民技術，「雲上AI」是實現AI普惠的最好方式。

IDC該報告調查大陸境內主要雲服務提供商的AI雲服務中，阿里雲AI在3大領域共6個項目獲得第1名，包括智慧語音領域的產品數量、市場佔有率與API調用量等3個項目獲得第1。

另外在對話式AI領域的市場佔有率、API調用量等2個項目，以及機器學習領域的市佔率也獲得第1。

(旺報 )