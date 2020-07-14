暑假是親子增進情誼、出外玩樂的旺季，「主題式」旅遊頗受近期民眾的青睞，近期由大板根森林溫泉酒店主辦，百果山探索樂園與石尚企業聯手協辦「大板根．恐龍探索森林」恐龍特展，首創將擬真恐龍植入大板根森林溫泉酒店森林園區，營造出復刻版侏儸紀公園。

於大板根森林溫泉酒店森林園區內展出20種以上平均身長2至8米高，有大、中、小型的擬真恐龍，還有相關化石的展覽品，包括最大隻身長超過7米的巨型霸王龍及副節龍、甲龍再搭配暴龍、迅猛龍、翼龍、三角龍等，還特別規劃戶外恐龍主題拍照專區，提供爸媽帶著小孩歡欣合照，因應疫情解禁，大板根祭出此次特展探索恐龍森林入園門票不加價！

在特展期間亦推出限定「恐龍探索森林小小冒險王」一泊二食住房專案， 7月18日起至9月底止，推出2種優惠專案房型，每日限量5間，依入住人數搭配恐龍特展主題精緻晚餐、森林入園門票、露天溫泉SPA，入住房客可獲贈展覽主題贈品一入。

展覽期間，特別在戶外遊戲區規劃「恐龍探索森林」特色恐龍主題拍照打卡區，再搭配園區內每日多樣的童樂活動，打造暑假最刺激冒險的親子行程，讓孩子與恐龍近距離接觸的震撼教育。

(中時 )