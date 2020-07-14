暑假來了，台南市政府保護青少年的青春專案也開跑，各警分局除了舉辦運動競技活動，讓青少年報名揮灑汗水外，也趁機宣導道安、反詐、防毒，為不落俗套，各分局承辦單位絞盡腦汁，有的請藝人與員警、學生合拍宣導影片，也有出動空拍機呈現內輪差，讓師生更易懂。
佳里警分局以校園場景模擬實際案例情境，請來北門農工學生參與宣導短劇演出，演的就是「學生」腳色，完全不用練習，不管題材是反詐騙還是拒絕毒品，演來相當自然還能不按劇本脫稿演出，真實呈現更能引起學子共鳴，加深印象。
在拒絕毒品的宣傳影片中，還找來偵查隊小隊長邱耀祺扮演毒販，向學生兜售毒咖啡包，他擺脫警察身分，模仿毒販神情語氣維妙維肖，可惜被學生頻頻打槍，最後還被警察當場逮捕，象徵「歹路不能行」；2部影片都由藝人梁佑南擔任警政宣導大使，訴求「反毒、反詐騙，全民一起來防制」。
白河警分局則結合新營監理站，前進白河商工宣導防制大型車輛內輪差事故，以巴士實地體驗活動，模擬視野死角及內輪差，分色標出安全及危險區域，也特別出動空拍機，從高空俯視的角度記錄，讓師生更能一目了然。
(中時 )
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