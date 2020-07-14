雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館除了致力蝙蝠保育，也積極推動友善環境農業，最近在蝙蝠館周邊架設數支鳥類棲架，吸引黑翅鳶捕鼠、烏秋與伯勞鳥捕蟲，不僅有效減少鼠患與蟲患，更可做為鳥類觀察據點，一舉兩得。

水林鄉地瓜田廣達上千公頃，是鄉內最大宗農作物，另外也盛產水稻、花生，除了蟲害，鼠害是農民最大的困擾，因此黃金蝙蝠館特別推廣鳥類棲架，吸引黑翅鳶來幫農民抓老鼠。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，以往農民主要使用滅鼠藥因應田間鼠害，後來發現老鼠有抗藥性，每隔一段時間就要換藥，且滅鼠藥有可能汙染農作物；捕鼠籠的效果則有限，因此決定採用鳥類棲架進行生物防治。

蝙蝠館在周邊農田架設數支鳥類棲架，其中1支有紅外線自動感應監視器，拍到10幾種鳥類會使用棲架，黑翅鳶每天可捕食2至3隻鼠類，育雛期更可達10隻，加上這幾年水林鄉的黑翅鳶數量日增，極具捕鼠潛力。

另外也發現紅尾伯勞、大卷尾、烏秋、褐頭鷦鶯等多種食蟲性鳥類，烏秋一年到頭經常使用棲架，是最佳除蟲幫手，紅尾伯勞在冬天大舉過境台灣，也會利用棲架吃蟲。

張恒嘉指出，黑翅鳶屬於生物鏈頂端，並沒有天敵，設置棲架吸引黑翅鳶幫忙捕鼠，最大的問題在於黑翅鳶會因吃了中毒的老鼠而死亡，有農民用毒餌消滅吃稻穀的麻雀，黑翅鳶吃了麻雀也會跟著中毒。

張恒嘉強調友善農業是未來趨勢，減少各種用藥，才能讓雲林縣的農業發展更進一步，因此呼籲農民減少使用農藥、毒餌，才能讓黑翅鳶生生不息。

(中時 )