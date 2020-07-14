14日外資從A股大舉撤離，北向資金淨流出173.84億元（人民幣，下同），是北向資金史上單日最大淨流出，自2014年11月17日以來，歷史上共有9個交易日北向資金淨流出超過100億元，第2名是2020年3月13日淨流出147.26億元。

滬深兩市早盤開低，盤中創業板指數、深成指一度跌超3％，而上證指數則跌超2％，一度跌破3400點關口。不過，截止收盤，各大指數悉數收復大部分失地。上證指數跌0.83％，報3414.62點；深成指跌1.08％；創業板指數跌1.06％。

14日，兩市交易額仍然達到天量的1兆8000億元，兩市成交額已連續7個交易日破1.5兆元，連續9個交易日破兆元。儘管回調降溫，但在市場資金有力的承接下，投資人反倒釋放了焦慮情緒。

對於此次市場調整的背後原因，私募排排網未來星基金經理胡泊指出，北上資金的大幅流出、市場短期漲幅過大過急、新股發行速度加快以及限售股解禁潮來襲等多因素疊加，短期給A股市場帶來了比較大的心理影響。

(旺報 )