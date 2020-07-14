隨著原住民等一起歡唱、跳舞。圖：業者提供

知名高手陳昇與新寶島康樂團將在8／1演出。圖：業者提供

還有當地藝人的熱歌熱舞。圖：業者提供

第二屆193農青禾音樂埕-穀道〈遊樂場〉8月1日與2日即將舉辦，迎家國際旅行社的「愛旅遊」推出山海花東稻田音樂會行程，要帶旅人親炙「花東縱谷最美縣道」，取其諧音「193嚨金賀」，希望經由活動、旅行、食物、藝術去展演193玉里段上的所有面向的美麗，並透過不同方式呈現生活的樣貌。

太陽下被曬到亮晃晃的稻草依舊散發稻香，帶著孩子一同玩耍吧！大剌剌躺在馬路邊靠著稻穀沙發納涼，於稻草捲中爬上爬下、翻來滾去，沐浴於稻田內、親近土地，來到這條化封路為可能的線道上，將玩出更多想像的可能。

來自南花蓮瑞穗、玉里的居民，將他們平時的生活樣態、在地傳承、社區經濟產業、青年與年長農友的收穫，匯集於這段193縣道中。具啟發意義的教育展，從稻梗到米的大地實驗室、嗅覺說故事的縱谷尋味，將在市集中以互動形式帶給大家。

這場兩日盛事裡，遊客參與體驗、品嚐美食之際，能認識這個地區、納入下次走訪的深度旅遊口袋名單；主辦單位也期望促進本地人之間的交流合作，發現彼此正在經營的事業、互相砥礪。另外，也激勵離家遊子的歸來與在地成長的孩子們認識家鄉與熱愛，家鄉最棒的天然資源成就每位花蓮人，也不忘這片富饒土地如此黏人。

活動的開場，將從孩子們熱鬧開場森巴鼓表演出發、嘉年華與大家走街同樂。之所以在乎孩子，是因為他們決定了將來三十年後在地的樣子。當地攝影老師到樂合、松浦、中城三間小學教授底片相機攝影課，按下的每一次快門都將變成底片盒驚喜包。

讓他們學習用底片相機攝影？不!期盼的是用小孩的眼睛去凝視身為大人早已忘記的世界，不是缺少美、而是缺少發現。大人以小孩為借鏡，去理解、洞察…說穿了，是大人需要返去，找內心的小孩玩耍。

大剌剌躺在馬路邊靠著稻穀沙發納涼、在車水馬龍的線道上作畫彩繪不再是夢，由東華大學帶領孩子一起在更粗糙的黑板、用粉筆鑲上整片五彩瓷磚。趣味橫生配上消暑飲品，來到這條化封路為可能的線道上，一同想玩出更多想像的可能。

田裡的稻草卷是古早孩子的遊樂場，爬上爬下、翻來滾去，沐浴於稻田內、親近土地。也帶著新一代孩子們認識養育台灣人長大的食糧——「米」的另一種方式：它是重要經濟作物，人們將其百分之百的運用到的生活中，就連稻草的作用也是果園水土保持及育土、自然建屋建材的最佳選擇之一。太陽下被曬到亮晃晃的稻草依舊散發稻香，帶著孩子一同玩耍吧！

脫下隔絕土地的鞋子、拋掉生活重擔、成為土地的朋友，赤腳踩在黑泥中讓暑氣慢慢退去，撈取水田中的消暑法寶，這是活動給予大家最「撒避暑」的溫柔。

扛起一肩擔，寸步走在踩踏出來的泥土路上。這是古早阿公阿嬤的生活記憶，在那個最辛勞開墾的年代，上一代打造的痕跡與期許裝進扁擔中，挑起這一代的未來與發展。大家不忘辛勞，將再次效仿這樣的重量，並在抵達終點後給你一個小小驚喜。

農村最拉風的農用車，用最強力的馬達和露天座位，帶你沐浴在一片山田景致中，你別訝異，這是在地農友們的平凡日常。結合教育導覽與解說，抵達雙色火龍果園享用在地滋味，即是最讚的農村體驗。

不可或缺的音樂元素在大自然中開啟，垮躺在天然柔軟的稻草軟墊上，配杯啤酒、來點小食，夏日餘輝為開場、樂音稻香環繞，來自花蓮人聲音出喉時，原住民族、閩南、客家、新移民等多元種族，歡樂的、深沈的、清亮的嗓音都將融合成這片土地的樣子，在此互相包容、凝聚，送給我們摯愛的土地。

愛旅遊7／31將推出3日遊行程，8／1推出4日遊行程，脫下隔絕土地的鞋子、拋掉生活重擔帶著內心的孩子一起來193農青禾音樂埕-穀道〈遊樂場〉玩吧！報名專線02-66001688。

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