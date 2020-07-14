中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（15）日晚間10點將播出主題「國內旅遊大爆炸 怎麼玩台灣最好玩？」邀請藝人來賓大霈、Paul與旅遊達人瞿光復、溫士凱、屠潔等，前來分享台灣必玩景點。近期國內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情逐漸趨緩，民眾們再也按捺不住想出國旅遊的心，因而掀起一陣「偽」出國風潮，國內知名航空業者更推出「搭機環島」行程，使離島旅遊成為熱門選項之一！憲哥認為國內旅遊有相當多好處與便利性，他開玩笑分享到斯里蘭卡的趣事：「旅遊語言能通最重要了！要個氧氣瓶比手畫腳的，我去斯里蘭卡結果他們拿一個瓶子還有管子什麼都有，結果背上去要下去（淺水）了以後，才發現是滅火器！」笑翻全場。

剛結束澎湖假期的Paul率先提起旅行的趣事，他說：「這次除了去澎湖本島還去了離島，去到那邊才發現跟我想像的澎湖完全不一樣，那邊有太多的無人島，一看就跟馬爾地夫一樣，好玩的是這邊有很多無人島是要等退潮才會出現的。」看著澎湖清澈無比的海水，Paul更特別為家人安排搭乘透明獨木舟，一覽豐富的海底生態，看著女兒們玩得不亦樂乎的模樣相當值得！澎湖無人島還有讓Paul為之驚豔的就是龍蝦島，他興奮的表示：「隨手一抓的龍蝦就比臉大，因為島上沒有烹飪設備，我們就地取材煮龍蝦泡麵，還拿噴槍直接噴石頭上的石蚵來配相當有趣。」生動的介紹聽得憲哥直呼：「你介紹的比他們（旅遊達人）好。」

《小明星大跟班》Paul&大霈。(圖/中天綜合台提供)

旅途中，好的住宿環境也會讓旅遊品質大大提升，旅遊達人瞿光復緊接著分享住宿新選擇，那就是「頂級私人豪宅」，他表示：「頂級私宅直接包棟，你不用買這麼貴的房地產就能享受。」看著瞿光復熱情的解說，憲哥竟不以為意的表示：「我問小豬就好了。」瞿光復馬上回應：「那邊有很多棟，其中一棟是他（小豬）有去過的，憲哥有一棟也是你去過的。」此話一出馬上讓憲哥嚇一跳回應：「我去一定是錄影啦！」不過瞿光復所介紹的私人豪宅可是來頭不小，位處隱密的宜蘭頭城半山腰中，不僅有無邊際泳池，還有私廚貼心為旅客安排精緻餐點，用親民的價格享受奢侈的行程，讓亞洲天王周杰倫也選擇在這裡入住。

不過出遊時最怕的就是人擠人，因此旅遊達人們紛紛分享自己私藏的台灣秘境，瞿光復表示：「大家都會擠在8月到9月去台東看金針花海，但其實現在就能看到金針花的就是花蓮吉安鄉。」想到壯麗的花海景觀，馬上讓憲哥勾起回憶，他說：「我曾經和誰去過這個地方你知道嗎？拍過寫真集後來嫁到新加坡的，兩個人在金針花海裡面拍阿幹嘛的。」讓一旁女兒Sandy疑惑問道：「徐若瑄嗎？你就直接講徐若瑄、金針花關鍵字就好了！」瞿光復緊接著說道：「這跟徐若瑄有關係，欣賞用的金針花就叫萱草。」憲哥也解釋：「萱草代表的意義是什麼？就是孝順！所以名字有『萱』就是表示『孝萱』？」一不小心脫口而出的名字，頓時讓憲哥尷尬不已。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時電子報)