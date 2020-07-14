當今少子化的社會中，相較於台灣地區逐年遞減的平均人口成長率來看，桃園市的人口成長表現卻是相當亮眼，根據內政部統計處最新資料顯示，桃園市在2020年6月總人口數約有225.8萬人，短短一年半淨遷入桃園有24,130人，其中桃園市因房價便宜許多，最得「雙北人與台中人」的寵愛，桃園市成為「脫北者」的首選。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，據統計2019年至今年6月底，最愛移居桃園的縣市，第1名是有2.7萬人多的新北市，其次是有1.4萬人的台北市以及第3名的台中市，根據實價登錄統計2020年住宅平均單價為32.2萬元、60.5萬元以及19.5萬元，房價明顯高於桃園市的19萬元，全國房價所得比在8.58倍，桃園卻僅是7.26倍，顯見桃園房價親民度高因而受青睞。

六都住宅平均房價、貸款負擔率與房價所得比統計

從貸款負擔率來看，這3個縣市貸款負擔率相當高均落在40%以上，台北市更高達57.11%負擔率，但桃園市僅只有29.73%的貸款負擔率，因而讓桃園市大受歡迎。

江怡慧說明，桃園是全台唯一有空港、高鐵、與捷運的都會區，更有國道1與國道3南來北往的便利，20分鐘即可進到大台北都會區，加上「台北居大不易」，桃園到台北的通勤時間大幅縮減，居雙北與居桃園在通勤時間上差異並不大，使這股移居潮更加明顯。

最愛移居桃園市的縣市排行榜

(中時電子報)