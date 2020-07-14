台南市長黃偉哲今天率「5G台南隊」北上宣告正式成軍。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲(右二)宣示「5G台南隊」正式成軍。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲今天率「5G台南隊」北上發表台灣第一部垂直場域專用的5G N79獨立組網原型機，展現網通設備已能與歐美先進並駕齊驅，他也宣告，將以台南市各公私立部門場域做為5G應用驗證基地，打造台灣第一個將5G技術應用在公共領域的城市。

「5G 台南隊」結盟記者會今天在國發會主委龔明鑫、經濟部次長曾文生、科技部次長謝達斌的共同見證下，正式成軍。

黃偉哲表示，台南很榮耀率先與國發會、經濟部、科技部攜手邁進，讓南台灣都市有望「彎道超車」！他說，在經發局長期輔導下，許多深藏隱形冠軍的中小企業聚落，有希望透過5G技術帶動傳產升級需求；加上南科園區業迎來台積電5奈米及3奈米製程工廠，許多5G技術所需的感測器或處理器都來自台積電晶片。

黃偉哲強調，在此優勢下，台南超前部署，以「TEAM WORK」方式組成「5G台南隊」，從設備提供業者（雲達）、技術提供業者（思銳科技、亞旭科技、巨曜、安勤科技、日本NTT、SOCIONEXT等）到終端應用業者（龍鋒企業、亞弘電、航見科技等），提供服務端到應用端全方位服務，從通訊、晶片、硬體到應用情境，台南已經準備好迎接5G新世代。

此外，台南也努力於推廣智慧養殖應用，將來透過5G，農民在家即能處理養殖池事務，不需要半夜、大熱天還要外出巡視，過去認為不可能或耗日費時的工作，都能藉由5G達成，他也感謝廣達公司、雲達科技等在5G設備落實Made in Taiwan夢想，降低使用5G設備資安疑慮。

為加強與國際接軌能量，特邀日本5G最強技術團隊NTT集團及SOCIONEXT加入，期待在雙方關鍵技術結合下，使台灣在全球發展5G的版圖中占有一席之地，展現台日友好合作關係。

台南市經發局長陳凱凌指出，未來從5G通訊網路出發，在台南機場、車站、工廠、遊客中心等設置兼具應用設備與服務能力的實證場域，另也將規畫5G展示基地，吸引國內外相關業者前來觀摩及洽商，也向市民展現5G應用多元面向。

(中時 )