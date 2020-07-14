《我的青春沒在怕》首映會，主要演員齊聚。（羅永銘攝）

陳敬宣、徐謀俊劇中飾演CP，戲外玩遊戲也抽中對方。（羅永銘攝）

張雁名現場玩遊戲與臧芮軒配對。（羅永銘攝）

三立八點新華劇《我的青春沒在怕》15日首播，主要演員唐禹哲、蔡黃汝、程予希、王家梁、陳敬宣、徐謀俊、臧芮軒、張雁名、喬雅琳、侯彥西、謝翔雅、吳翔震、孫沁岳、劉瑞琪、張瓊姿14日都現身首映記者會，現場7男6女重現學生時代常玩的「抽鑰匙」遊戲，巧的是，有三對CP真的抽中劇裡搭檔，唯一落單的就是演渣男的孫沁岳，被大家笑說真是現世報。

蔡黃汝首次與唐禹哲合作，笑罵他很過份，把劇中毒舌作家的功力也延伸到私到，「他刺中我的弱點，一直嫌我黑，我每天出外景都在騎摩托車、大中午在陽光下跑步，又不像他們都在辦公室，怎能不黑！我陽光錯了嗎？」唐禹哲笑說，蔡黃汝每次都很弱地迸出同樣的話「你不要以為我不會反擊，我可是功夫還未使出來喔」回嘴，「但她應該等到殺青也不會反擊吧！」

一身健壯肌肉的王家梁這次「封肉」走深情路線，飾演默默守護的程予希「黑道大仁哥」，不過唐禹哲卻笑說：「我私人不想放過你！」並自曝常直接對王家梁「襲胸」，每天上演各種「摸」，時不時都在欣賞他的肌肉，「他胸肌真的很大！好的胸肌就是要給大家看啊！」至今已摸過王的胸肌、腹肌、屁股、二頭肌、三頭肌、背肌、大腿，「他的大腿很ㄉㄨㄞ，我們坐在一起，我看著我們的腿，覺得一樣是大腿怎麼差那麼多！很多男生只有上半身練得好，他是很上下半身都練得很均衡！有時男生換衣服不避諱，他在我面前脫，我就開始欣賞了，他真的練得很好，特別賞心悅目！」

唐禹哲說自己很難練到這程度，因為從小骨架就窄小，要很努力練才能撐開自己的肩膀和背，所以對自我要求是只求精壯、有線條就OK！

不過王家梁說現在希望是劇情需要才脫，不想為露而露，以前每次拿到劇本不是淋浴戲，就是裸上身睡，現在很樂意把脫的機會讓給別人。不過這次劇中角色已多次深情看著程予希的照片，手再撫摸，讓王家梁感覺自己一直在「意淫」她，感覺再加點料就成變態了。

首映會現場7男6女玩起學生時代大家聯誼常玩的抽鑰匙遊戲，結果有三對剛好抽中劇中CP組合，尤其豆花妹也剛好抽中唐禹哲，讓眾人稱奇。不過他們兩人和王家梁學生時代都沒有參加過聯誼，豆花妹懊惱地說，自己任何迎新、舞會經驗都沒有，唐禹哲也是大學時就被星探相中進入演藝圈，也沒體會到真正大學生活，他很希望有機會重返校園，到國外沒人認識的地方當半年學生。王家梁也說自己的學生生活較索然無味，當年在嘉義民雄讀師範學院體育系，每天生活就是進健身房、打籃球和吃雞肉飯。只有程予希的大學生活很熱血，她說當時白天工作、晚上上學，一到假日就是練團、瘋狂玩，甚至可以想到就做，直接夜衝墾丁，「看到片花畫面，真的想到自己的學生時代，滿熱血的」。

(中時 )