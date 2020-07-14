夏日氣溫屢創新高讓人不想出門，清境農場暑期平均溫度16-28度，是國人旅遊夯點，清境農場15日將推出「農場四季，映像傳遞」影片徵件活動，只要有YouTube頻道，即可報名，總獎金超過10萬元，清境更配合振興券活動再加碼，多項滿額贈好禮優惠等。

「農場四季，映像傳遞」15日開始報名，徵件到9月15日止，只要有YouTube頻道，即可參加文案投稿，點閱人數兩萬者可獲1萬元；點閱5萬者可獲3萬元；點閱10萬者可獲10萬元，邀請您用雙眼感受、用鏡頭記錄，可到清境農場、武陵農場、福壽山農場、彰化農場及台東農場進行拍攝，不限年齡、國籍及頻道類型，均可報名參加。

配合振興券活動，清境農場再加碼自本月起到12月31日止，使用振興卷消費滿額贈好禮優惠，若消費滿6000元再送國民賓館住宿卷一張，國民賓館10人團餐3600送青青草原門票10張，看精采的綿羊秀及馬術秀演出，還有獎金等著您。

農場四季，映像傳遞活動詳情：https://www.cingjing.gov.tw/news/ins.php？index_id=241

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