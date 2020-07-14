印度東北部阿薩姆省因雨季降雨引發的嚴重洪災，有將近220萬人受影響，截至13日，已有50人死於洪災，而加濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）也有39隻動物遇難。

（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，日前雅魯藏布江的水位已超過警戒線，印度當局對阿薩姆邦和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）發布洪水預警，而阿薩姆邦的27個縣市中，已有將近220萬人受影響，洪水淹沒全邦2763個村莊和地區，13日就有6人因洪水喪命，截至13日止，共有50人死於洪災，26人死於大雨引起的山崩。

（圖／達志／路透）

擁有最多數量獨角犀牛的加濟蘭加國家公園（KazirangaNational Park），整個園區有95%遭洪水淹沒，有39隻動物遇難，園方表示，有166個物種保育區浸泡在水裡，但只有7個被撤離。

阿薩姆邦災害管理局（ASDMA）官員表示，近日淹水情況將會改善，而印度氣象局（IMD）表示，這波雨勢預計將持續到16日。

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(中時電子報)