負擔研發英國「暴風雨戰機」(Tempest) 的BAE公司，將要先在蘭開郡建立「智慧工廠」，它具備高度自動化機器人、3D列印機具，人工智慧測試等最先進的製造技術，是暴風雨戰機的前期投資，預計要耗費數百萬英鎊。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，BAE在新聞稿中說：「我們要善用英國最好的創新技術，為未來的軍用飛機生產，開發了一套數位化智慧工廠。這所工廠將利用自動化機器人、虛擬實境藍圖設計，同時提高了設計飛機的效率，並降低原型機製造成本與出錯的可能。

BAE的智慧工廠，大量應用自動化技術、3D列印。(圖/BAE system)

BAE所形容的智慧工廠，很類似科幻電影「鋼鐵人」當中，東尼史考特設計鋼鐵服的過程，先利用虛擬實境設計藍圖，並應用人工智慧來模擬成品的性能，甚至可以預估應該使用哪些材料來製作，再交由3D列印機把零件一一造出，最後交給機器人來組裝。

BAE表示，現代航太工業的最大瓶頸之一，就是傳統的工程和製造技術太慢了。新式戰機可能要花費數十年，甚至幾代人的時間才能投入使用，結果問世以後，飛機已經過時了。因此智慧型工廠相當有必要。他們與40多所英國高等學校與學術單位合作，已經具備了智慧工廠的技術，包括力量更強、精準度更高的機械手臂，可以實現極低公差的精密組裝作業。

英國在2017年提出下一代戰機「暴風雨」（Tempest）的計畫，已經得到義大利和瑞典的合作意願，所有參與國都希望看到戰機早點問世，於是BAE希望通過結合新的生產工藝，大大縮短開發和生產時間。

(中時電子報)