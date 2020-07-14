警政署今天傍晚正式發布台南、高雄市警局長的人事命令，周五到任。 署長陳家欽受訪表示，人事安排，專業考量，並無政治因素。他要求臨危授命的劉柏良、詹永茂2名新任局長，必須迅速掌握當地治安狀況，遏阻犯罪氣焰，讓人民安居樂業。

陳家欽說，行政院長蘇貞昌很重視治安問題，去年兩度提到局長必須為了治安扛責，台南大舞廳在去年11月就發生槍擊案，當時蘇揆就要求局長周幼偉要負責，但因接近選舉、且之後後壁爆炸案，漂亮破案，維安也做得不錯，所以將周留下察看，日前台南大舞廳又槍擊案，加上高雄舞廳前砍死人，讓蘇忍無可忍，決定撤換。

陳家欽指出，他也是上周媒體關於台南、高雄治安事件的報導後，才接獲蘇揆震怒，要求撤換局長的命令。他在13日防疫尖兵活動前已著手進行人事作業，當天在蘇揆抵達前，他當面向內政部長徐國勇報告此事。

高雄正在補選，陳家欽也強調警察會負責維安工作，一定讓選舉順利完成。

(中時 )