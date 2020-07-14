三倍券15日就要正式上路，但藝人吳宗憲卻直言，三倍券搞得太麻煩，，因此不會去領。對此，知名團購企業家486先生就在臉書上貼出一張照片，內文還不忘酸了一下吳宗憲，不過照片卻遭網友質疑，「為什麼可以先拿到三倍券？」。

日前吳宗憲受訪時被問到會不會去領三倍券，吳宗憲則回應，自己不會領，搞得太煩了，但他也強調不會批評政策，只是覺得方法可以更簡單一點。486卻在臉書直接點名，「憲哥別灰心，真的很簡單，連阿婆都會。你卡在那步驟？跟我說。綁信用卡更簡單不用一分鐘阿。」

486先生PO出這張照片引起爭議。（摘自臉書486先生）

但486先生在臉書上貼的照片卻意外引發討論，照片裡可以看到486先生手裡拿著三倍券，這讓網友紛紛洗版留言，「可以說明一下為何你比別人還早領到嗎？」、「不是7/15才領得到？」、「這是不是涉嫌偽造？」、「真好，可以免排隊還拿到三倍卷（券）欸！真是太神奇了！」。

(中時電子報)