行政院長蘇貞昌在本周一表示，南台灣治安不佳，要由警察局長承擔責任。警政署今日傍晚火速撤換台南市與高雄市警察局長，分別由警政署警政委員詹永茂、警政署副署長劉柏良接任。

原台南市警察局長周幼偉調任警政署警監一階警政委員、高雄市警察局長李永癸調任警政署警監一階警政委員。相關人員在17日交接。

今年3月底，內政部以偽造文書、違法調升等理由，移送警政署長陳家欽，創下國內首度警政署長被移送的紀錄，最後北檢以證據不足退案。當時傳出，蘇貞昌對本案並不知情，也埋下蘇、徐不合的導火線。

本周一上午，蘇貞昌出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動時表示，最近治安事件很多，總統蔡英文也感到憂心，也要從負責縣市的警察局長咎責。下午即傳出，台南與高雄市警察局長遭到撤換。

內政部長徐國勇今日受訪時表示，治安很重要，的確最近有幾個地方發生治安事件，獎勵從基層做起，究責從上級開始，這是必然的，就按規定處理。

他也強調，近期高雄、台南、台中都有發生鬥毆及槍擊案，他第一時間也都有收到通知，就按照規定辦理，警政署也有通盤的考量。

(工商 )