被喻為「最偉大的現世代舞蹈家之一」季綾，旅美13年、享譽國際，卻受新冠肺炎所困、失去舞台，上周六受邀為重新開幕的桃園展演中心重磅登場，不但睽違8個月來再度回到最愛的舞台，也是13年來首度到桃園家鄉登台，14日更以「扶輪女兒」身分分享藝術美學，期盼早日解封、重返舞台。

出生桃園的季綾（簡珮如）大學畢業後到美國闖蕩，憑著對舞蹈的熱愛與堅持成為瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者，獲獎無數，不但曾為世大運開幕獨舞，也曾獲有舞蹈界奧斯卡的紐約貝西獎「傑出表演者」殊榮、以及十大傑出青年等。

被喻為「最偉大的現世代舞蹈家之一」季綾（簡珮如），旅美13年、享譽國際，卻受新冠肺炎所困、失去舞台，受邀返台演出，非常興奮重返最愛的舞台，14日以「扶輪女兒」的身分分享。（蔡依珍攝）

2020-21年度國際扶輪3502地區朱立德總監夫人陳莉娟7月剛上任的，去年因緣際會得知季綾將返台，力邀她參加講座，陳莉娟說，季綾的母親正好也是扶輪社副秘書長蘇淑惠，季綾不但是「桃園之光」、更是「扶輪女兒」，也曾受時尚界青睞、為Dior高級訂製服裝拍攝雜誌形象廣告，14日特別請她與扶輪寶眷面對面知性座談，帶給姐妹們美好愉悅的心靈饗宴。

「就是一個慘字！」季綾原訂2月要返台赴101演出，卻因疫情影響國際航班取消，4月在紐約有場年度展演，也因美國疫情大爆發受阻，沒有表演、沒有支持，紐約劇院紛紛關門，藝術工作者都是大失業的狀態。

季綾說，3天不練舞柔軟度就會走樣，她把教學移到網路，也開始拍影片，笑言過去著重空間互動，轉為線上是一大挑戰，也刺激她重新編演教學素材，更將舞蹈動作轉為簡單方式訓練肌肉，鼓勵大眾封閉時候仍要保持練身體的習慣。

被喻為「最偉大的現世代舞蹈家之一」季綾（簡珮如），旅美13年、享譽國際，卻受新冠肺炎所困、失去舞台，受邀返台為重新開幕的桃園展演中心重磅登場，以獨舞「島」演繹被隔離的心境。（季綾提供／蔡依珍桃園傳真）

「疫情後才知道世上最珍貴的是人與人之間的互動！」出身桃園的季綾受邀返台為桃園展演中心重新開幕演出，她趁入住檢疫旅館14天期間編排，創作出獨舞「島」演繹被隔離的心境，獲得熱烈迴響，坦言自己去年受傷，吃止痛藥撐過10月西班牙音樂節後休養，卻遇上疫情演出紛紛取消，自我安慰老天希望讓她有更多休息時間，很開心睽違13年登上家鄉的舞台，也讚展演中心舞台彈性好、燈光佳，不輸紐約國際級舞台。

陳莉娟也坦言受限疫情，扶輪活動紛紛暫停，季綾的講座是半年來首場藝文活動，也是解封以來首場，吸引逾300人聆聽，她指出目前也計畫要連辦4場大型活動，打造生活藝術饗宴。

被喻為「最偉大的現世代舞蹈家之一」季綾（左六），旅美13年、享譽國際，卻受新冠肺炎所困、失去舞台，受邀返台演出，非常興奮重返最愛的舞台，14日以「扶輪女兒」的身分分享。（蔡依珍攝）

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