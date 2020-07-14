台南市警察局長周幼偉雖遭撤換，14日上午仍照常發布中階警職調動，遷調人數達17人，相關人事在15日到職，但警政署人事派令下午6時30分火速發出，新任警察局長由警政委員詹永茂接任，17日星期五辦理交接，原中階警職派令註銷，相關人事將由新局長上任後再行檢討。

警政署今天公布台南市、高雄市警察局長接任人選，與之前外界預測相同，警政署副署長劉柏良接任高雄市警察局長、警政委員詹永茂接任台南市警察局長，人事派令也在晚間發出。

南市警分局為強化刑事偵防功能，原本由周幼偉邀集3位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室、刑警大隊業務主管等相關人員，依據遷調積分、品德操守、專業能力、職務歷練、工作績效及適才適所等統案考量檢討，今天上午發布異動，包括涉及酒駕的第一分局勤務指揮中心主任謝家盛、轄區發生槍擊案的第六分局偵查隊長吳宗哲都有調動。

但人事派令在下午傳達後，依據公務人員任用法第26條之一，各機關首長自免職或調職令發布日起至離職日止，不得任用或遷調人員，因此上午針對中階警職的派令無效，將留待新任局長上任後再議。

消息一出引起基層議論紛紛，由於中、高階警職調整早有考量，但原局長調職來得太突然，打破原本計畫，分局長調動中止，僅發布中階警職，但人令來得很快，還是無法順利過關，也讓這次撤換局長動作更添話題。

(中時 )