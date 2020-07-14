屏東科技大學休閒運動健康系前年推出全台第一個「健身運動教練人才學分學程」，並與健身運動業者聯盟，今年首批畢業生18人已全都找到相關工作。（潘建志攝）

健身運動風氣愈來愈盛，屏東科技大學休閒運動健康系前年推出全台第一個「健身運動教練人才學分學程」，聘請專業師資、打造多功能運動專業教室，並與健身運動業者聯盟，今年首批畢業生18人，畢業前全部都已找到相關工作。

屏科大健身運動教練學程招收校內不同系所學生，目前全校已有超過120名對從事健身運動教練有興趣的學生就讀，課程包括運動生理學及心理學、重量訓練指導、教練教學技術、運動傷害防護、健身中心管理等課程，三年內要修滿20學分。

屏東科技大學休閒運動健康系前年推出全台第一個「健身運動教練人才學分學程」，並與健身運動業者聯盟，今年首批畢業生18人已全都找到相關工作。（潘建志攝）

休閒運動健康系主任蘇蕙芬說，全球健身運動產業蓬勃發展，成長僅次於高科技業，近年來台灣健身房的家數及營收，緊跟著世界風潮連年成長，前景看好。學校看到此需求，前年因此設立健身運動學程，培育更專業的人才。

今年招收的學生非休運系學生大幅增加，女生人數也首次超越男生，顯示不分系別、性別愈來愈多人看好此產業發展。屏科大也與全台6家企業合作組成「健身產業策略聯盟」，學生在學期間就能到健身房實習，企業亦能挑選適合的人才。

屏東科技大學休閒運動健康系前年推出全台第一個「健身運動教練人才學分學程」，並與健身運動業者聯盟，今年首批畢業生18人已全都找到相關工作。（潘建志攝）

今年學程首批18名畢業生全都已經找到工作，無縫接軌。蘇蕙芬說，全球在疫情衝擊下，運動防疫及自我健康管理意識跟著提升，並出現了「報復性運動」現象，將加速運動健身產業更加蓬勃發展。

(中時 )