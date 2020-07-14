米可白帶曾子益環抱大樹。（台視提供）

米可白與曾子益在台視八點檔《生生世世》上演粉紅泡泡情節，為了安慰大考失意的曾子益，米可白帶他去擁抱大自然，兩人環抱大樹、臉貼在樹幹上，曾子益這時默默牽起米可白的手，無聲告白成功。

米可白個性活潑長相甜美，學生時代就很受異性歡迎，她分享高中時，曾莫名其妙被叫去輔導室寫自白書，還要求父母到校，當時教官還苦口婆心勸她學生應該要以課業為重、要珍惜自己，米可白當時一頭霧水，並笑說：「教官講了好久，還要我爸爸媽媽來，後來才發現是學長想告白送情書，找了20、30名同學在教室外面壯膽，被誤以為是要打群架。」

米可白當下被對方行為感動到，兩人也順利在一起一陣子，不過沒多久便分手，分開的原因很離奇，竟是男方想摸她小臉被拒絕，面子掛不住便切了米可白。而對於告白的親密動作，米可白難得可以自在拍攝，她透露：「這場戲沒有害羞或尷尬，因為我把他當做家裡的寵物，感覺就很自然了！」曾子益也配合的將手指併攏在一起，執行「握手」動作。

曾子益笑說自己比較直接，和香港籍女友線上聊天一、兩個月後就大方告白，當時女友在英國念書，他還特地飛到英國就為了見對方一面，曾子益笑說：「那是我們在一起之後第一次碰面，當下的感覺很『觸電』，印象很深刻。就好像在電視上看到劉德華，但有一天真的劉德華出現在你面前，碰到真人皮膚感覺，那天她身上的味道到現在都還記得。」

由於這場抱樹告白戲在宜蘭冬山河的草地上拍攝，擁有大量自然景觀，現場蝴蝶、蜜蜂等昆蟲飛舞連樹上也爬滿螞蟻和蜘蛛，坦承有點害怕蜘蛛的曾子益笑說：「這場戲要有害羞、愛上她的感覺，但臉一貼到樹上就看到有蟲在鼻頭前面爬，只好閉上眼睛。」而米可白也被滿滿「驚喜」嚇到尖叫。

(中時 )