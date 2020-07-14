高雄市長補選將於8月15日舉行，藍綠白三方都各自推派人選角逐，根據最新民調結果，民進黨陳其邁獲得52.9％的支持度，國民黨李眉蓁為14.3％、民眾黨吳益政為4.4％。民調還預估，若投票率達到5成，陳其還可望打破2018年選舉時的得票紀錄。

根據《美麗島電子報》今(14)日公布的民調結果，就高雄市民「對5位政治人物的好感度」，結果為陳其邁52.2%、陳菊36.2%、韓國瑜21.3%、李眉蓁14.5%、吳益政9.7%。從民調中可以發現，陳其邁仍維持領先態勢。此外，這份民調預估，陳其邁的得票率為6成1到6成5；李眉蓁為3成到3成4；吳益政則不到1成。

這份民調指出，目前預估陳其邁的得票率最高可達6成5，如果這次投票率達到5成，那陳其邁的得票數可能會衝到75.6萬票，打破他2018年參選高雄市長時，獲得74.2萬票的得票紀錄。

(中時電子報)