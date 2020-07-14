美力台灣3D 賴清德：政府持續支持。曾薏蘋攝

賴清德副總統今出席「美力台灣3D 」10周年感恩記者會，賴清德表示，他今天代表總統蔡英文出席感謝大家，政府會持續支持這個計畫，但是光靠協會不可行，光靠政府恐仍力有未逮，還是要社會各界許許多多的善心人士共襄盛舉。

賴清德致詞時肯定「美力台灣3D偏鄉巡演計畫」運用科技、美感啟發小朋友的心靈，並且紀錄台灣的社會美麗的故事，讓下一代知道臺灣美麗之所在。

副總統致詞時表示，「美力台灣3D偏鄉巡演計畫」10年有成，不僅成果豐碩，也相當感人。他除了用行動表達支持以外，也代表蔡總統前來感謝大家。

他說，要感謝數位新媒體3D協會理事長胡幼鳳所率領的團隊。過去台灣一直有一句大家耳熟能詳的廣告詞，「一台車凸全臺灣」，他認為用這句話來形容美力台灣3D行動電影車，應該是再恰當不過。

他指出，從稍早報告的數據中可以清楚看到，多年來，美力台灣3D行動電影車走過了22個縣市，走了20萬公里的路程；最遠到過蘭嶼，也到過梨山，用科技、美感震撼了每一個小朋友的心靈，也啟發了他們的夢想，這真的是非常棒的故事。

副總統也感謝坐在一旁的曲全立導演，曲導演提到，多年前他腦神經曾經受過傷，腦部也開過刀，耳朵有一邊聽不見，視力也不是那麼的健全。不過，很令人欽佩的是，曲導演用10年的時間保存了10個臺灣即將要消失的場域，也完整紀錄了100個職人，呈現給台灣社會美麗的台灣故事；這些故事也會留給下一代，讓我們的下一代知道台灣美麗之所在。

最後，副總統說，「我們再打拚一個十年，也祝未來的十年更加地精彩」。

賴清德今天出席這場活動，與國民黨朱立倫同台，更有不少跨黨派立委及藝人出席。

(中時 )