經濟部中小企業處於6月30日召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第383次指導會議，受COVID-19疫情影響振興計畫審議通過創新技術/應用31項、創新服務22項，合計53項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

經濟部中小企業處指出，第383次指導會議審議通過之計畫，將帶動受補助廠商投入研發經費逾6,896.4萬元，其中為因應疫情受衝擊中小企業，提供額外加碼補助經費5,412.6萬元，以協助維持其核心技術及商業模式創新能力，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。SBIR計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營、成長茁壯，更透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。

經統計，SBIR計畫自88年2月開始推動至今，累計通過執行7,404件創新研發計畫，政府補助金額逾121億1,475.6萬元，並帶動中小企業投入研發經費近228億5,029.8萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業之競爭力、及傳統產業之升級轉型，有相當之助益。

(工商 )