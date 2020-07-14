全球金融市場劇烈波動已為常態，穩健型投資人講求的投資效益應該為低波動、高殖利率優勢。投信法人表示，金融機構長期以來是所有產業中的資優生，獲利、信評都較穩定，而金融債的違約率、波動度也較低。因此，低波動、高殖利率且兼顧收益與風險管理的金融債券基金，最能滿足現階段穩健型投資人的需求。

群益投信表示，全球央行實施寬鬆政策推動市場資金流動性轉佳，也迎來睽違十年的全球同步放寬政策，央行降息潮的刺激之下，全球負利率債券規模持續擴大，促使大量追求收益的資金，轉往收益性相對較佳且較為安全的債券標的，然而投資「債券」也需汰弱留強，以往投資人偏愛的高收益債波動較大，而投資級債相對穩健，特別是講求低波動、高殖利率優勢的投資級債收益王金融債券基金，兼顧收益與風險管理最能滿足現階段穩健型投資人的需求。具備較高利率、擁有投資等級金融次順位債將會是全球央行持續降息下的好選擇。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，金融海嘯後，全球金融監管與資本要求更加嚴格，體質強化後信用風險相對降低。金融次順位債，不僅有助降低投資組合波動，更不會錯過獲取固定收益和資本利得的契機。

觀察金融債過去20年表現是呈現向上趨勢，儘管遭逢重大利空衝擊，價格有所回跌，待利空淡化過後，仍可重回向上趨勢。從2000年以來，經歷過網路泡沫、911恐怖攻擊、金融海嘯、美債被降評、歐債危機、中美貿易戰等利空衝擊，金融次順位債具備債券抗波動的特性，指數僅在金融海嘯期間受到影響而出現較大幅度的下跌外，其餘事件風險事件發生時，指數或有波動，但幅度不大，長期走勢仍是向上，符合在低利時代，追求收益又不想承擔違約風險的另類選擇。

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