看準振興三倍券及暑期國內消費商機，繼夜市、商圈整合搶食外，連鎖品牌通路包括寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊、杏一、大樹藥局等九大品牌、千家門市亦將於15日聯盟發行價值3萬元的「十倍振興券」100萬份，可望帶動300億消費商機。

寶島眼鏡總經理蔡宜珊指出，破除複雜的優惠限制並簡化規則，以現折活動、滿額贈禮、抵用券等易於理解的方案進行，若第一波成效良好的話，不排除在未來有更多的合作模式；消費者自15日起只要持三倍振興券至寶島眼鏡品牌門市進行消費，即可獲得「十倍振興券」並可現場立即使用，優惠活動至年底，可抵用商品橫跨健康時尚配件、餐飲美饌、生活好物、休閒娛樂以及醫療、婦嬰用品等項目。

像「寶島眼鏡」推出配鏡整付現折500元、滿5,000元折1,000元的優惠，海昌隱形眼鏡全商品滿額現折100元及 mima女主角彩日拋買1盒送1盒的優惠。

「阿瘦皮鞋」三倍券可享全館鞋包商品第2件300元驚喜優惠，憑此本十倍券亦可同享此超殺優惠，還可領限量門市來店禮、免費動態足壓量測贈健康襪等。

新東陽、春水堂、吉豚屋等則有滿額禮贈送，像是吉豚屋滿399元即可獲得腰內豬排一份。

而台隆手創館持券單筆消費滿3,000元送400元滿額抵用券，此外加入電子會員單筆消費滿500元贈限量精美小禮物等；台隆手創館執行長陳琪瑛指出，台隆工業集團亦發揮集團綜效，同步整合旗下日本生活雜貨品牌台隆手創館推出振興好康優惠，針對三倍券發放的面額推出500元、1000元、1500元、2000元、3000元等優惠專區商品，最低折扣有高達5.8折。

(工商 )