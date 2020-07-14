朱立倫驚喜現身苗栗，參加全國地方議會議長、副議長第1、2次聯誼座談會。（何冠嫻攝）

今年全國地方議會議長、副議長第1、2次聯誼座談會由基隆市議會及苗栗縣議會聯合主辦，14日在苗栗縣尚順君樂飯店座談、聯誼餐敘，22縣市正副議長幾乎全員到齊，前國民黨主席朱立倫也受邀作客，與會出席。

外界揣測朱立倫可能角逐國民黨主席選舉，14日現身全國議會聯誼會引發關注，朱立倫指出，受邀出席全國正副議長聯誼會，純粹與老朋友們聚會。被問及此舉是否是為2024總統與黨主席選戰布局，朱立倫表示，目前還太遙遠，一切順其自然。

朱立倫指出，目前國民黨全力拚高雄市長選戰，明天也將南下為高雄市長參選人李眉蓁輔選，陪同抽籤並掃街拜票，團結打贏高雄市長選舉，議長補選也會團結力拚選勝。

而針對立法院臨時會預定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠立委再爆衝突。朱立倫說，國民黨堅持的就是「是非、公理、正義」，監察院不能變酬庸、更不能變成個人權位的安排，盼大家堅持原則，要做到是非、公理、正義。

全國地方議會議長、副議長聯誼會，為各縣市議會議事運作經驗的交流的重要平台，共同商討地方自治重要議題、修正不合時宜的法令規定凝聚共識，並函請內政部協助解決，讓各項施政能夠更貼近民意。

14日由基隆市議會、苗栗縣議會合辦的正副議長聯誼會，提案包括公費助理費用釋示、土地開發與生態平衡事項、地面型種電稅賦問題等，將經各縣市正副議長充分討論後，行文給相關權責機關參採處理。

(中時 )