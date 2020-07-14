依據財政部及經濟部工業局的統計數據，截至今年6月止，實際匯回資金及申請實質投資金額分別約新台幣917億元及379億元，顯示已匯回資金當中尚有約538億元未向經濟部申請實質投資。

另以個人及營利事業分別觀察，兩者匯回金額分別為305億元及612億元。

KPMG安侯建業全球資產配置戰略中心會計師洪銘鴻提醒，台商應於期限前向經濟部申請核發投資計畫核准函，以免喪失權益。另專法回台資金於運用上宜積極思考與其他租稅獎勵措施結合，以產生最大租稅節省效果。

(工商 )