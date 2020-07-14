全球單日確診逾22萬人再創新高，但美國總統川普稱不考慮第二階段中美貿易協議，還宣布退出WHO，對香港議題動作頻頻，可能禁用大陸社交APP，並宣布對法國商品課稅，推升國際緊張情勢，但肺炎疫苗研發試驗結果亮眼，大陸官媒樂見牛市論調提振，催化風險資產人氣，納指強漲屢創新高，科技股帶動近一周全球股市上揚，資金淨流入固定收益型ETF續火熱。

統計過去一周ETF基金淨流量，整體股票型ETF淨流入20.7億美元，其中主要流入大陸及日本股票型ETF，分別淨流入54.1億及21.4億美元，全球股票型ETF轉淨流入20.7億美元，美國股票型ETF大幅淨流出87.5億美元，歐洲股票型ETF小幅淨流入4.7億美元，新興市場股票型ETF淨流入1.5億美元，今年來整體股票型ETF資金淨流入突破千億美元規模。

富蘭克林證券投顧分析，新增肺炎確診人數再創新高，所幸藥物及疫苗傳出利多，支撐全球風險資產驚驚漲。受惠於科技與醫療發展，目前可透過病毒傳播率、住院或加護病房使用率及Google Mobility等多項即時經濟活動指標來監控疫情與經濟復甦，目前跡象顯示由於檢測量增加且政府已有應對經驗，儘管部分地區確診人數升高但死亡率仍獲得控制，汽油消費、餐廳訂位等經濟指標持續改善。

若疫苗及藥物研發進展維持正向，民眾將逐漸習慣與病毒共處的生活新常態，加上各國政府的寬鬆政策效果顯現，有助延續經濟復甦及股市震盪走堅行情。富蘭克林證券投顧建議，進入後疫情時代下的投資策略，首選具備長線結構性題材完整的科技、生技及黃金產業，美元走弱環境提供新興股市表現機會，輔以大陸政策作多與資本市場改革紅利發酵，看好側重科技醫療等新經濟產業的新興亞洲和大中華股市。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，面對新冠疫情衝擊，許多大陸公司反而受惠，其中包括線上電商、影音媒體及教育服務。美國及其他地區也將出現類似的情形，受惠居家辦公及遠程的線上需求，預期在疫情過後，經濟表現有望回升，現階段正留意新興市場中，具備競爭、管理及可持續性優勢，同時有望受惠數位轉型的相關標的，尤其是未來能否擁有可持續性的長期成長和獲利能力，將是挑選投資標的時的重要參考指標。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，目前選股策略包括挑選同類產品中具競爭力、擁有領先優勢及特殊題材的公司，同時搭配評價分析，找出合理的投資標的。並關注公司的生產及供應鏈是否因新冠疫情爆發而受到影響，以及現階段進行中的療法或藥品審查能否如期進行，這都將是影響生技公司表現的重要關鍵，特別是許多在發展初期的研發公司，對資金擁有龐大需求，所幸在5月以來，整體產業在融資需求上的壓力已有所緩和，財務面受疫情帶來的影響有望逐漸淡化。

(工商 )