閎暉（3311）大股東換人做做看。為了引入華新科，閎暉宣布，將辦理不超過900萬股的私募，華新科（2492）則是應募人，華新科也證實，私募完成後，華新科在閎暉持股將由目前的15％、躍升至最高26％，光寶科（2301）持股則由近兩成、降低至不低於17％，光寶科派任在閎暉的兩名法人董事並於今日辭職，為華新科人馬進駐董事會鋪路。閎暉訂於8月31日舉行股東臨時會討論私募案，將補選兩席董事。

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