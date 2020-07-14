閎暉辦理私募 引入華新科取代光寶成為最大股東 20:062020/07/14 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閎暉（3311）大股東換人做做看。為了引入華新科，閎暉宣布，將辦理不超過900萬股的私募，華新科（2492）則是應募人，華新科也證實，私募完成後，華新科在閎暉持股將由目前的15％、躍升至最高26％，光寶科（2301）持股則由近兩成、降低至不低於17％，光寶科派任在閎暉的兩名法人董事並於今日辭職，為華新科人馬進駐董事會鋪路。閎暉訂於8月31日舉行股東臨時會討論私募案，將補選兩席董事。 (工商 ) #華新科 #光寶科 #閎暉 #引入 #私募 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 財經 威力彩又槓龜 頭獎上看18.3億 - 日報 iPhone賣不好 蘋果還得賠三星這筆錢 - 財經 股民哀嚎！生技股慘劇上演 中天、合一開盤續跌停 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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