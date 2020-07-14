疫情發生後，大陸採取果斷措施在全球率先控制住疫情，4～5月經濟表現良好，引領全球復甦。IMF和世界銀行均預測大陸將成為2020年GDP唯一正增長的經濟體，IMF預測明年經濟增長更有望大幅反彈至8.2％。此外，投信法人強調，大陸資產和全球資產的相關性進一步降低，有利於外資優化投資，大陸資產配置價值進一步上升。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，今年以來，受到疫情衝擊和海外市場擾動，外資雖然曾出現短時間流出，但總體仍保持穩定流入，截至7月3日，今年以來北上資金共流入1,484.6億人民幣。觀察除今年2、3月外資淨流出外，北上資金保持平均每月419億人民幣流入規模，如果按照該規模流入，則今年北上資金流入規模將達到3,588億人民幣。

值得注意的是，近期外資明顯流入醫藥與食品飲料等板塊，建議持續買進受益於外資資金湧入的消費服務龍頭股票。

(工商 )