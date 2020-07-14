台積電股價近日不斷上漲，今（14日）以每股363.5元作收，市值創下9.27兆元新高。雖然半導體勢頭強勁，但中國股王「貴州茅台」不落人後，即使今天股價下挫1.12％，市值依然高達2.213兆人民幣（約新台幣9.441兆元），不僅一舉超車台積電，也超越全球市值最高汽車大廠特斯拉（Tesla）的2770億美元。

上海證券交易所綜合股價指數13日重返3,400點大關，終場收漲1.77％，白酒股全線上揚，其中貴州茅台漲幅達3.98％，以人民幣1781.99元收盤價創下歷史新高；不過，貴州茅台股價今日下挫1.12％，但市值仍高達2.213兆人民幣，超越台積電、特斯拉、可口可樂等國際大廠，直逼世界最大飲料商雀巢（Nestle）。

貴州茅台在中國被視為珍品。（圖／翻攝貴州茅台官網）

驚人的是，貴州茅台股價在7月1日時為每股1494元，誰知過了不到半個月，就一路飆漲了近20％，市值也一舉突破新台幣9.3兆元，直接將台積電甩在後頭。不僅如此，中國市場普遍看好，貴州茅台儘管股價已超過 1700 元人民幣，但未來仍有成長空間。

據了解，貴州茅台的原料是當地產的糯高粱和小麥，價格並不高，就算加上生產及人事費用，毛利率仍超過90％，加上近年高階白酒的需求與價格不斷攀升，讓貴州茅台去年淨利率達到72％，即便產能有限，營收仍相當可觀；值得一提的是，貴州茅台雖然在中國被視為珍品，但國外鮮少有人飲用，也就是說它僅靠內需市場便創下驚人市值，著實令人震驚。

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(中時電子報)