天王周杰倫日前和朋友到台中一家義大利麵餐廳消費，當下店員沒認出他，未料店家事後竟PO出監視器畫面，證實周杰倫光顧過，讓周杰倫氣到公布該店資訊，怒問「請問用監視器拍照的意思是？」

對於店家公開監視器畫面，周杰倫接連在IG限時動態發文：「請問用監視器拍照的意思是？」、「誰可以幫我問監視器拍照的意思是？這是一家餐廳該有的服務嗎，幫客人用監視器拍照？」同時直接公布店家資訊，不難看出他的怒氣。

事實上，周杰倫日前去了台中的審計新村、逢甲夜市與塔可市集等熱門景點，旅遊期間不斷PO文，可見其好心情，當時更開心說：「台中有太多好玩的地方了，光一兩天是不夠的，而且還經過了之前辦簽唱會的地方，好懷念啊！」未料回台北後，卻發生這意外插曲，難怪讓重隱私的他如此火大。

店家公布監視器畫面，周杰倫火大發文。（圖／翻攝自IG）

稍早，餐廳則在臉書發文道歉，「本人在這先跟周董周杰倫先生說，對不起 真的很對不起，當初只是為了完成為您服務的服務人員一個心願，不知道會被轉發分享至其它社團。」

店家表示，「其實當日的服務生下班後，跟我告知您好像有來，我才調閱監視器畫面看，她表示她真的很瞎，沒認的出來是您，想留做紀念！於是就給她照片，她因為太開心想跟朋友分享，就po在自己的fb 她不知道這樣會引起注意，她的朋友就把照片分享出去到爆料公社。」

最後店家再次強調「真的很抱歉，我會公開道歉的，是我教育不週，真的很對不起。」道歉公告PO出後，周杰倫即把原本的限時動態刪除。

(中時電子報)