行政院農業委員會農業試驗所，14日發表多種作物病毒檢測用抗血清或核酸檢測試劑，以對照方式，讓參觀者分辨染病及健康植栽。（黃國峰攝）

行政院農業委員會農業試驗所，14日發表多種作物病毒檢測用抗血清或核酸檢測試劑。（黃國峰攝）

行政院農業委員會農業試驗所，14日發表多種作物病毒檢測用抗血清或核酸檢測試劑。（黃國峰攝）

不是只有人類有病毒危害健康，植物也有病毒肆虐，嚴重時會影響產量，引發糧災，行政院農業委員會農業試驗所14日指出，該所具備全國最完整的植物病毒血清庫，多年來積極開發各種作物病毒檢測用抗血清或核酸檢測試劑，三星蔥農友指出，經過篩檢後的優良品種，在逆境時產量硬是比別人多兩成。

農試所14日發表包含馬鈴薯、百香果、番茄、青蔥、瓜類、蘭花等數十種國內外重要作物的病毒檢測試劑與保存檢體，經由健康植栽及染病植栽的對照，表示該所研發之檢測技術不但實際應用於健康種苗驗證制度，更成為把關進出口種子（苗）健康安全之利器，降低危害農業生態的風險。

農試所長林學詩表示，農業試驗所具備全國最完整的植物病毒血清庫，該所研發出的抗血清或核酸檢測技術等，總共可檢測出97種病毒，其中運用分子生物技術突破無法取得罹病檢體的瓶頸，「從無到有」，成功開發出可檢出國外發生檢疫病毒的檢測試劑，有助攔截高風險病毒進入國內。

林學詩接著表示，國內蘭花、百合、百香果、茄科、蔥科、紅龍果以及瓜類等作物產值將近250億元，可想像如果受到病毒的危害，經濟損失的影響；特別是蘭花為國際貿易重要之花卉，也是台灣外銷花卉第一名，為了確保外銷蘭花種苗未感染病毒，需在生產過程隨時監測，首創與生技產業聯手研發的快篩免疫試條可15分鐘立現檢測結果、準確度高，具有國際競爭力，已逐漸開拓歐、美、日等國外市場。

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(中時 )