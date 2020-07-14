今（14）日關曉彤在微博發文，表示要堅持做真實的自己，更感慨「順從不了所有人」。(圖/ 摘自關曉彤工作室微博)

大陸新生代女星關曉彤，外貌出眾還有顯赫的家庭，是滿族人瓜爾佳氏後代，父親是演員關少曾；關曉彤目前還是北京電影學院的學生，但和男偶像鹿晗認愛多年屢屢遭爆已婚，今（14）日她在微博發文，表示要堅持做真實的自己，更感慨「順從不了所有人」。

今日晚上關曉彤在微博宣傳自己的新作品《二十不惑》，今年才22歲的她，聊到20歲應該要有怎樣的態度；她認為20歲要勇往直前，面對其他聲音也要堅持做真實的自己。而在她上傳的照片裡也提到，16歲到20歲時開始受到更多關注，有時看到ㄧ些爭議言論就會忍不住落淚，但她藉此獲得成長，表示「抱歉順從不了所有人的心意，我只選擇做我自己」。

關曉彤和鹿晗交往3年多期間，不斷有已經領結婚證的消息傳出，6月底又被爆出鹿晗買了一間值3億多元的豪宅，房產證登記居然是用他和關曉彤的名字，因此被懷疑是「結婚新房」；但雙方粉絲紛紛跳出來替偶像澄清闢謠，更表示當初鹿晗勇敢認愛，相信他們領證也不會偷偷摸摸。

(中時電子報)