在2020上半年，新冠肺炎為全球抹上一層陰影，疫情延燒之際，更造成口罩大缺貨。直到6月台灣疫情趨緩，口罩開放民間自由購買，各大電商仍被搶購一空。有民眾就質疑，明明藥局口罩多到沒人要買，為什麼大家都愛搶限量又難買的口罩？網曝2關鍵原因。

原PO點出所見的奇怪現象「不必搶購不必排隊的現貨沒人要？要搶購要排隊的網購一堆人搶？」(摘自PTT)

一位網友在PTT上表示，「我家附近的藥房，臺灣製成人醫療級口罩，一盒50個，要價320，沒人買；我家附近的全聯，臺灣製成人醫療級口罩，一盒30個，要價199，送一瓶酒精，沒人買。」他接著說「剛剛P家網購，1530放出醫療級口罩，1535分時，全部售完。」他點出所見的奇怪現象「不必搶購不必排隊的現貨沒人要？要搶購要排隊的網購一堆人搶？」

貼文一出，網友對此點出2大關鍵，其中是因為大家只認識大品牌，如中衛口罩，對藥局販售的品牌並不熟悉；另一點則是現在大家買口罩，多是為了「花色」、「特殊款」，不再只是要買來戴而已，而是為了好看。

網友表示「很多人只認得中衛」、「中衛很搶手阿」、「搶大宗吧」、「沒人搶得我不要阿」、「只搶大牌，顏色多的」、「藥房的是中衛的是有七彩色是有特殊色的嗎？沒有嘛！」、「藥局的口罩有豹紋ni」？

(中時電子報)