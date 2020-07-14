楊世光大爆政論節目秘辛。(影片自4:00開始)

資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前就在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，感嘆要大家把這些政論節目當戲劇看就好的同時，又疑似爆料名嘴上節目價碼，「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」

楊世光日前在網路節目中大爆政論節目秘辛，更不客氣地點名前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》，「我就不客氣地講，那個《關鍵時刻》劉寶傑主持節目，以前在世光《金錢爆》之後錄影……，所以基本上我太了解《關鍵時刻》怎麼做的，我告訴你每天錄影前就看到一排人這些人（名嘴），全部坐在外面幹嘛？背書！背等一下上去講什麼。」

楊世光還說，因為這些名嘴需要背腳本，有時候背一背發現狗屁不通，所以像黃創夏還有點好奇心，想知道新聞「外星人爸爸媽媽在哪邊？為什麼地球上會撿到一個外星人嬰兒』是怎麼來的，就會拜託他去問一下製作單位。

楊世光更直言大家把政論節目當戲劇節目看就好，因為「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」接著又爆料財經專家黃世聰就是領得稍微比較多的那個。

(中時電子報)