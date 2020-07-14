外貿協會為開通新南向通路，14日辦理「2020跨境電商說明會暨洽談會」，邀請印尼Bukalapak、泰國Central Online、新加坡Qoo10及WEBUY、馬來西亞PG Mall、越南fado及大陸京東國際等共6國、7大電商於線上遠距分享市場洞察及平台上架資源，協助我商運用跨境電商延伸外貿戰線。

疫情使得數位拓銷成為顯學，今年洽談會貿協首創線上洽談會結合「VR虛擬產品展間」，買賣雙方可在視訊洽談時同步運用專屬VR虛擬產品展間的2D、3D及360度環物影像展示商品，強化洽談效益。活動吸引近203家廠商參加，包括盛香堂、明碁材料、按摩椅大廠Tokuyo及張國周製藥等知名品牌到場進行126場次洽談。

印尼第二大線上購物平台Bukalapak，日瀏覽量破千萬，此次洽談主要品項為3C、運動及服飾配件等；而泰國百貨龍頭Central所投資的 Central Online主要洽談品項包括居家、美妝保養、運動等。中國第二大電商京東，此次向我商推出品牌商與服務商聯盟合作策略，提供物流、營運到行銷等一條龍服務模式，解決跨境電商經營痛點。新加坡第一大電商Qoo10業務範圍涵蓋新、馬、印尼地區，今年首度與貿協合作並導入Qxpress物流服務，解決跨境電商的痛點，Qoo10重點鎖定當地熱銷的臺灣品項包括台灣特色食品、3C、母嬰產品等。

(工商 )