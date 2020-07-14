拼了！歡慶振興三倍券7/15正式上路，台中百貨業者瞄準振興券帶來的報復性消費，為搶搭振興券順風車，紛紛推出振興加碼案搶客，在暑假旺季加乘買氣！

其中，新光三越即日起至7/20舉辦「超級卡利High」活動，歡慶振興三倍券開跑，7/15三倍券啟用首日起，再加碼兩重回饋，第一重自7/15起，12大銀行刷3,000送300；第二重7/15至7/19加碼推出「三倍夠力HIGH」，以實體三倍券消費滿3,000再送1,000電子抵用券，回饋率達33％！

此外，大遠百超級年中慶第二波檔期即日起至7/28登場，推出「振興三大禮」，7/15起持紙本振興三倍券當日單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，再送價值4,350元「遠百振興Coupon券」1本，針對化妝品、男女童裝、美食小吃等業種消費抵用，最高50％回饋!

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友推出振興6大攻略，全館消費最高滿3,000元可獲得300元，再加點數2倍送、加會員獨享禮、加27折起優惠商品、再抽精品旅宿及家族點數1萬點豪禮抽，與17家銀行合作推出刷卡滿額禮，「中友針對三倍券規劃的六重活動，就是要讓顧客更有感！」

簡聰政表示，7/15至7/26活動期間，持中友APP或中友家族卡單筆消費滿3,000元即可獲贈200元電子購物券；使用玉山中友卡單筆刷卡滿3,000元再加贈100元電子商品禮券，等於最高可獲贈300元回饋；另外，名品/珠寶/大家電單筆消費滿5,000元送300元電子購物券；iStore、法雅客、華為單筆滿1萬元送500元電子購物券。

日曜天地OUTLET推出超狂振興加碼活動，讓三倍券價值最高放大到100倍，等於消費者可在OUTLET用200元振興券買到價值2萬元以上的商品。日曜天地表示，疫情趨緩，各大實體通路購物人潮湧現，目前消費、逛街人潮已回流八成，樂觀看待三倍券發放後、買氣可望大幅成長，因此強打報復性回饋，要讓三倍券不只3倍回饋，加碼最高100倍！

7/15至8/31憑振興券至日曜天地各櫃「振興券優惠專區」消費，不僅能以獨家優惠價，買到限定商品，活動期間還可參加抽獎，中獎者可以200元振興券買到價值逾萬元的精品名牌包！日曜天地集結COACH、MICHAEL KORS、agnes b.等品牌，市價逾2萬元的COACH經典托特包、GUCCI男款經典皮革背包，就能以200元振興券帶回家！

台中廣三SOGO自7/15至8/9推出父親節活動，活動期間持Smart Card單筆滿2,000點數立即3倍送，搭配刷9大指定銀行再加送100元廣三SOGO商品禮券。適逢父親節全館推出振興有感限定商品來搶買氣外，另刷9大指定銀行可享卡樂瘋3至5％回饋活動，刷滿6,000送200元廣三SOGO禮券，刷滿1.5萬送600元、刷滿3萬送1,500；此外，持台北富邦卡刷滿1萬加送200元禮券，總回饋達15％。

此外，廣三SOGO看準振興三倍券預購至今，以紙本兌換最為熱門，廣三SOGO於7/15至7/19限時5天的「振興再加碼」活動，凡持紙本振興三倍券，單筆消費滿2,000再加送200元商品禮券。

大魯閣新時代購物中心祭出花3,000元，就能換到1,100元的商品券及抵用券，且搭配父親節檔期及台中購物節活動，還能再抽Switch動物森友會套組、電動機車、百萬現金以及精品宅。

大魯閣新時代表示，自7/15起展開為期26天的滿千送百活動，全館消費滿3,000元送300元商品券+300元娛樂券；卡友另有加贈限量的100元購物金+300元美食餐廳折抵券+100元迪貝堡體驗券，合計一次送足價值1,100元的抵用券。

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