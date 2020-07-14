財政部台北國稅局表示，為增加統一發票兌獎APP服務，財政部簡化已歸戶會員載具中獎統一發票領獎方式，民眾將各式會員載具歸戶至手機條碼，就可以使用兌獎APP之發票存摺功能，查詢已完成歸戶載具之雲端發票並兌領中獎獎金。

此外，為便利民眾兌領獎，自今年5-6月期起，若民眾於統一發票開獎日前已將會員載具歸戶，將由財政部電子發票整合服務平台以電子郵件通知中獎人中獎訊息，免再由營業人提供中獎發票予中獎人，中獎人可透過兌獎APP直接兌領獎金，或至四大超商（統一、全家、萊爾富及OK便利超商）多媒體服務機（KIOSK）列印中獎發票後，再持至實體兌獎據點兌領獎金。

不過，如果是開獎日（含開獎當日）後始將會員載具歸戶者，該期中獎訊息仍由開立發票營業人自行通知，並提供中獎發票供中獎人至實體兌獎據點兌領獎金。對中五獎、六獎及雲端發票專屬500元獎者，也可使用兌獎APP以掃描中獎發票方式領獎。

民眾（持卡人）也可透過兌獎APP將信用卡載具歸戶至手機條碼，完成歸戶後，整合服務平台會以電子郵件通知中獎人中獎訊息，並可透過兌獎APP兌領獎金。

如未完成歸戶，將由發卡銀行通知中獎訊息，經取得持卡人同意，得代持卡人將雲端發票中獎獎金匯入信用卡（以統一發票四獎、五獎、六獎及雲端發票專屬千元獎、百元獎為限）。另外，中獎人也可至KIOSK列印中獎發票後，再持至實體兌獎據點兌領獎金。

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