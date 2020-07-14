肺炎疫情仍嚴峻，市場謹慎情緒還是存在，反應在資金持續流入投資等級債ETF，統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入101.4億美元，其中主要流入美國債券ETF有60.4億美元，全球債券ETF淨流入15.6億美元，歐洲債券ETF淨流入6.2億美元，新興債券ETF淨流入8.4億美元，新興當地貨幣型債券ETF淨流出0.7億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入67.4億美元，高收益債券ETF轉為淨流入10.2億美元。富蘭克林證券投顧指出，進入財報公布期間市場波動加大，債券部位建議納入跟股市相關性低，且波動較低的美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，機構房地產抵押債（MBS）市場高達6.4兆美元，是僅次於美國公債的高度流動性市場，過去在金融風暴及近期的新冠疫情爆發期間，恐慌情緒導致市場流動性遽然緊縮。但公債及機構房地產抵押債（MBS）為少數仍可以良好運作的市場，這對機構法人及部份散戶來說，相當有吸引力，因為這代表債券可即時變現。

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