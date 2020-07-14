萬芳14日出席記者會，現場宣佈將8月22日在延平河濱公園舉辦「2020大稻埕情人節」演唱會，卡司包含萬芳、艾怡良、小男孩樂團、原子邦妮、吳汶芳、楊程鈞，該演出同是萬芳疫情後，首度公開露面表演，她興奮說：「非常想念唱歌給大家聽的感覺，雖然在疫情期間，多了很多和自己相處的機會，但可以大聲唱歌和大家見面非常開心。」

她也因「情人節」主題，預計獻唱許多甜蜜情歌、新歌，「愛情有不同的階段樣貌，所以悲傷的情歌也有」，並預告特別邀來和她合作小巨蛋的樂手們一起演出，當天儼然是「小巨蛋」規模的表演。

而萬芳先期與好友黃韻玲一起直播，與粉絲互動，豈料萬芳聊到錄音時，發現聲音有點乾啞，忍不住淚崩，讓歌迷心疼。萬芳表示因當天情緒突然激動，不過隨後與大家多聊聊沒事了，並澄清嗓音沒問題，她當時在錄音，看到同事吃蔥油餅，她也吃了一小口，發現有吃點油的食物，聲音就完全恢復，錄音順利收工，她說：「喉嚨使用50年，現在這樣很感謝。」

(中時 )