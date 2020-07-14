台灣疫情解封！許多大型活動、演唱會紛紛開始動起來，將9月13日及26、27日分別在台北小巨蛋、臺北流行音樂中心舉行「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」及「相知相守民歌45演唱會」，聚集了許多知名民歌歌手一起熱唱，包括潘越雲、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、許景淳、王海玲、王瑞瑜、李明德等人皆於2場民歌演唱會飆唱，屆時演出都有不同的亮點、橋段，精彩可期。

施孝榮、潘越雲、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、許景淳、于台煙、周子寒、陳艾湄等14組民歌歌手，將在「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」同台獻唱，擔綱民歌高峰會的製作人施孝榮直呼：「要讓所有民歌歌迷在後疫情時代聽歌聽到爽！」陣容上還加入2位生力軍周子寒、陳艾湄，施孝榮開玩笑說：「這場巨蛋感恩版演唱會，不僅歌手變多，連顏值都變高。」

施孝榮也預告演唱會上，14組民歌手都一定會演唱自己的成名曲，也有從未安排過的驚喜組合，希望帶給大家一場最好的節目，更承諾當天會有點唱時間，「絕不縮水，一定唱好唱滿。」

而林隆璇、年僅25歲兒子林亭翰將與許景淳、黃仲崑、黃韻玲、葉佳修、趙詠華、趙樹海、潘越雲、鄭怡等知名民歌手一同參與將9月26、27日舉辦「相知相守 民歌45演唱會」，林隆璇是第4次參加民歌系列演唱會，他開心說：「以往參加民歌演唱會總是唱慢版情歌，都很怕在場年長的歌迷會睡著，這次有這首電音搖滾版的〈白天不懂夜的黑〉，希望屆時大家能在現場high起來，大家一起站起來扭一下！」

主辦單位首次「跨齡」邀請林亭翰，屆時將和父親林隆璇一起合唱，林隆璇開心地說：「謝謝民歌45邀請，能見到許多好多老朋友，更開心我跟亭翰能同框演出，傳承華語音樂使命。」林亭翰信心地說：「絕對會讓長輩們從椅子挪動屁股站起來跳舞。」此外，「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」、「相知相守 民歌45演唱會」門票分別將15日於寬宏售票系統、大市集交易網開賣，粉絲亦可使用振興券購票。

周子寒將在民歌高峰會開唱。（寬宏藝術提供）

(中時 )