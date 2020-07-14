圖二：泡泡先生好舒洗柔敏洗毛精 500ml，520 元。（毛起來提供）

圖三：泡泡先生好芝味美毛潔牙棒13支入，320元，泡泡先生露齒笑酵素牙膏75ml，360元。（毛起來提供）

來自法國超人氣繪本「泡泡先生」，圓滾滾身材與少女般的粉紅色，擄獲大票粉絲的心，而今年適逢泡泡先生50週年，今年夏天首度與寵物洗護專櫃品牌「毛起來」合作，推出實用的毛孩商品，粉調帶灰的包裝，粉嫩不失成熟質感，現在於官網購買合作商品還送「泡泡先生粉愛毛起來購物袋」。

毛起來一直以來秉持「成分天然」、「可愛造型」、「適口性佳」擄獲毛孩及毛父母的心，本次與泡泡攜手推出的商品，從犬貓清潔用品如洗毛精、酵素牙膏、潔牙棒等，到指甲剪、消臭噴霧等都有，其中「露齒笑酵素牙膏」，使用四種天然酵素，溫和清除毛孩牙垢及口臭，加上雞肉口味的牙膏，讓毛孩主動衝過來，刷牙不再像打仗，可配合「愛刷牙護齦指套牙刷」，採用Q彈軟膠材質，柔軟材質減少毛孩對口腔異物的不適感及對刷牙的排斥。

現代人將毛孩視為家庭成員，對寵物用品的要求也提高，毛起來從產品研發到包裝，每個步驟都嚴格把關，讓毛父母安心，每項商品不僅好用外型又可愛，內外兼具誰能不愛。

(中時 )