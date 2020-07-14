桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍案，1名少女被燒成焦屍，圖為警方當年公布的協尋資料。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍案，1名少女被燒成焦屍，疑似警方誤判女子身分，一直到去年1名自稱目擊者，才讓案情露出曙光。警方14日將2名陳女、何女依殺人罪嫌送辦，桃園地檢署偵辦後，認為有逃亡之虞、嫌疑重大對2名陳女聲押、何女則是5萬元交保。

據了解，當時年僅17歲的死者在檳榔攤上班，因被股東懷疑偷錢，死者不願承認，遭到勒死。他們發現釀成大錯後，決定將死者焚屍。死者被發現時，身穿橘紅及黑色相間條紋式上衣，未發現內褲，而右手中指有九鑽吻戒。旁邊還有1隻死掉的小土狗，且警方在女子脖子找到絞痕，雙手還有刀傷，後腦勺有被鈍器擊傷的痕跡。

根據當年資料，屍體被發現時，雖然有多人前來認屍，不過女子打扮成熟，警方當年一度以為女子在特種行業上班，甚至為此大掃蕩全桃酒店、舞廳，但仍未有所獲。加上女子幾乎面目全非，根本認不出來。據了解，全案還有1人在逃，檢、警已經掌握身分，將盡快逮捕到案。

(中時 )