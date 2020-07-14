土銀籌組國光生技聯貸案42億元，已完成募集，並在14日由總經理謝娟娟出面代表銀行團和國光生技董座詹啟賢完成簽約，該聯貸案資金用途除了借新還舊，還包括資本支出及營運週轉金。

土銀特別指出，在本次新冠疫情中，國光生技自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與 DNA 疫苗合作案，加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾，也相當獲銀行團支持，而除了土銀出任管理銀行，土銀指出，其他參貸行還包括了第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達124％，顯見各金融同業對於國光生技後續營運的信心。

成立於1965年的國光生技，是亞洲唯一獲得歐盟 GMP 認證與美國FDA 認證之流感疫苗製造公司，亦是台灣符合最新 PIC/S GMP 規範之人用疫苗生物製劑廠。土銀說明國光生技營運現況指出，該公司除穩定供給國內所需防疫用疫苗，亦投入大量研發能量從事國際藥證取得及新疫苗之開發，近年與美國 Protein Sciences公司合作，順利將其重組蛋白四價流感疫苗正式商品化於美國上市、聯手中國大陸深圳天道醫藥公司將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。

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