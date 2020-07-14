NFL新英格蘭愛國者四分衛紐頓（Cam Newton）在公開訓練日結束練習課表後接受媒體訪問，談到當初被卡羅萊納黑豹隊釋出，仍感覺有種被遺棄的心酸。

紐頓說：「你們知道這種糟糕的感覺嗎？不同的是他們沒有看到現在這個紐頓。你們想知道我的看法嗎？我沒看到那個被遺忘的紐頓，那個悲慘的、覺得對一切感到厭煩的紐頓。感覺像被遺棄在一旁等死，但現在的紐頓是不同於往的球員。」

紐頓2019賽季僅出賽2場，因為蹠關節嚴重受傷在傷兵名單過完整個球季，最後遭黑豹隊釋出，後來愛國者因為效力20年的當家四分衛布雷迪（Tom Brady）轉戰坦帕灣海盜隊，與紐頓簽約補上先發四分衛空缺。

紐頓是2011年NFL選秀狀元，在2013-2015連三個球季帶領黑豹隊獲得南區冠軍，2015球季更助隊挺進超級盃，也贏得該季聯盟年度MVP，曾九度入選NFL明星賽，可惜過去兩年因為腳傷錯過了16場例行賽，職業生涯也因為肩傷動過幾次手術。

(中時 )