《打噴嚏》電影首映會，出品柯耀宗、監製柴智屏、九把刀、林依晨、柯震東、王子涵、蘇品杰出席盛會。（盧禕祺攝）

由柯震東、林依晨主演的熱血勵志電影《打噴嚏》14日於樂聲影城舉辦盛大電影首映，林依晨睽違3年推出電影作品，特地於25、26日週末在台北、台中、高雄、花蓮及台東共5場包場，請粉絲免費看電影，「希望1個拉10個」，讓好口碑散發出去。她透露老公林于超會陪著她全台跑透透，也指著柯震東，俏皮地說：「不過他會來介入我們倆之間」，透露其中2場放映男主角也會隨片登台，柯震東笑說：「我要去和姐夫打個照面！」

林依晨包場電影請全台影迷觀賞。（盧禕祺攝）

《打噴嚏》強碰韓片《屍速列車：感染半島》，柯震東心情不受影響，「反正現在暑假了，大家也都辛苦很久，如果有好電影就多看，也都滿好的。如果各自場次賣完了，那就去看對方的電影吧！」談到票房若破億如何感謝粉絲，眾人拱林依晨和柯震東合唱主題曲〈約定一拳〉，林依晨毫不猶豫，打包票約定：「好，我可以！」

該片日前在台北電影節世界首映時，柯震東忍不住情緒落淚的模樣讓粉絲心疼，他坦言：「以前覺得一切都太容易、理所當然。包含當時《再見瓦城》在威尼斯影展放映的時候，全場鼓掌時我也很激動，我覺得想得到陌生人看了（作品）想為你鼓掌，在這個行業很難，有時候要人鼓掌得付出很大努力。」

蘇品杰（左起）、王子涵、禾浩辰、林依晨、柯震東、九把刀、柴智屏、柯耀宗。（盧禕祺攝）

柯震東在片中與飾演「閃電怪客」的古天樂拜師學藝、吃足苦頭，談到合作過程讓他印象深，「古天樂的表現方式很新鮮，反應很快又很鮮明，也有很多即興的台詞和演出」，談到片中被古天樂打巴掌，柯震東也絲毫不嫌苦：「我也不喜歡被賞假的巴掌，所以都來真的，大概演了4、5次吧！」

首映會上，片中為「溫太醫」張曉龍配音的禾浩辰，不畏大熱天，穿上角色「音波俠」的緊身衣驚喜現身，柯震東帶著感激的心情說道：「因為預算吃緊，就想說找身邊的人以友情價幫忙。那時候拿了幾個聲音請工作人員聽，大家都覺得他的聲音最好，穩重、溫和又斯文！」此外，除了柯震東、林依晨之外，片中小演員蘇品杰、王子涵及出品人柯耀宗、監製柴智屏、編劇暨監製九把刀也都出席，全員戴上拳擊手套，預祝擊出破億票房佳績。該片15日全台上映。

柯震東談到與古天樂的合作過程讓他印象深。（盧禕祺攝）

(中時 )