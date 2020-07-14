紙本三倍券明日正式於超商與郵局發放，首日可預見的爆量人潮讓經濟部如臨大敵，晚間宣布有大咖祭出「晚鳥優惠」。圓山飯店拿出3萬元豪華環景套房，總計20萬元住宿券供17日後才去領券，以及綁定數位三倍券者抽獎。

紙本三倍券預訂累計1035萬人，首波就有829萬人，可於7月15至31日上午9點至晚上10點至超商、超市、藥妝店領券。經濟部表示，相信超商內部系統可以應付，但仍呼籲「分散領取」，已請警政單位加強各門市巡邏，維護秩序。

至於數位三倍券15日開始消費累計，像是信用卡綁定者消費滿3000元，會回報經濟部系統，確認符合資格，下個月帳單就會扣除。

圓山飯店的晚鳥優惠，共送出10張住宿券，給使用數位三倍券，或晚三天領券者抽獎，最大獎是1間環景套房，價值3萬4320元，其它1萬7600元的天際客房有9間，總價近20萬元。

另外統一超商祭出17日到21日領取三倍券，CITY CAFE三選一優惠，包括大杯拿鐵第二件半價、特大美式買一送一等。持券到星巴克門市購買兩杯相同黑咖啡，一杯免費招待。

(中時 )