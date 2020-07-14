沃旭能源14日啟動招募大彰化離岸風場運維工程師，提供包括高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，期望募集在地優秀技術人才於2021年第一季前加入沃旭運維團隊，接受完整培訓後於2022年起投入大彰化離岸風場運維工作。這些工程師將成為沃旭首批在台招募並培訓的本土運維菁英，為台灣離岸風電人才培育劃下重要里程碑。 沃旭台灣總經理汪欣潔表示，離岸風電是長期發展的產業，風場生命週期長達30年，需要有強大的在地生態系統支持離岸風場運維，而在地人才培訓招募是其中重要環節之一。沃旭正全力推動大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造工程，同時也持續為促進彰化、台中在地發展而努力，提供優質外商就業機會，希望吸引更多本地優秀技術人才加入大彰化離岸風場運維團隊。 沃旭指出，本次招募運維工程師，首先期望吸引有積極態度與強烈動機的優秀技術人才，加入這個快速成長中的產業，同時應徵者需具備電機、機械等領域專業背景與經驗。此外，擁有良好的體能、以及對於在海上及高空工作有意願且不懼高、不暈船，都是能夠勝任風場運維工作所需具備的特質。 沃旭運維團隊未來將進駐位於台中港的運維基地，上班地點是預計於2022年完工啟用沃旭亞太旗艦運維中心，從台中港搭乘沃旭為台灣量身打造的全球第一艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel, SOV），前往大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行運維工作。 這些運維工程師未來將成為大彰化離岸風場運維不可或缺的重要支柱，肩負守護大彰化離岸風場的責任，確保風機穩定運作與風場營運最佳效能。

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