3局下富邦球員夾殺樂天一壘跑者廖健富（右）沒有成功，樂天乘亂攻下1分。（陳怡誠攝）

今（14）日晚間在新莊棒球場進行的樂天桃猿、富邦悍將補賽，兩隊推出洋投對決，桃猿隊霸能壓制力十足，前5局只被擊出2支安打。但富邦的羅力經驗豐富，雖被擊出6支安打，並且投了4次四死球，也只失1分，打完5局桃猿隊1比0領先。

富邦資深洋投羅力前5局失1分。（陳怡誠攝）

樂天隊林立（右）1局上搶攻本壘遭刺殺出局。（陳怡誠攝）

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