中職》霸能、羅力對決 5局桃猿1：0富邦 20:302020/07/14 中時 廖德修 、 陳怡誠 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿洋投霸能威風八面，前5局壓制住富邦悍將打擊。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3局下富邦球員夾殺樂天一壘跑者廖健富（右）沒有成功，樂天乘亂攻下1分。（陳怡誠攝） 今（14）日晚間在新莊棒球場進行的樂天桃猿、富邦悍將補賽，兩隊推出洋投對決，桃猿隊霸能壓制力十足，前5局只被擊出2支安打。但富邦的羅力經驗豐富，雖被擊出6支安打，並且投了4次四死球，也只失1分，打完5局桃猿隊1比0領先。 富邦資深洋投羅力前5局失1分。（陳怡誠攝） 樂天隊林立（右）1局上搶攻本壘遭刺殺出局。（陳怡誠攝） 中職》樂天、富邦補賽 羅力vs.霸能 (中時 ) #霸能 #羅力 #富邦悍將 #樂天桃猿隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 正新瑪吉斯第一金控盃網球賽 陳迪表演賽世紀對決 18:042020/07/10 體育 投資收入撐腰 富邦金前六月自結稅後淨利373.83億 19:222020/07/10 財經 不讓象稱霸 桃猿9：2擒獅 04:102020/07/12 運動天地 TRASH熱血開球太興奮！爆投自虧經驗不足 14:532020/07/12 娛樂 超狂！高雄建案購屋免費幫繳6年學費 17:392020/07/13 寶島 富邦投信：四大訊號浮現 A股迎來奔牛行情 04:102020/07/14 全球財經 中職》樂天、富邦補賽 羅力vs.霸能 11:252020/07/14 體育 《百貨股》momo全球購物祭 買氣拚年增2倍 15:232020/07/14 財經 momo富邦媒《全球購物祭》正式開跑 買氣估增2倍 15:312020/07/14 財經 富邦台灣永續發展高股息基金 獲准募集 18:572020/07/14 財經 體育熱門新聞 德保拉10K保領先 中信兄弟更近封王 - 體育 CBA》林書豪高績效摘29分 北京6連勝 - 運動 SBL》選秀測試會登場 李漢昇陳昱翰班霸吸晴 - 體育 NBA》里歐納德結束隔離 目標幫助快艇奪冠 - 體育 NBA》新冠疫苗若出現 下賽季明年3月開打？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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